Parioli, maxi furto di orologi di lusso e 30mila euro contanti: Indaga la polizia

Orologi di lusso finiti nelle mani di una banda di ladri. Svaligiata nella giornata di ieri (Lunedì 9 Gennaio 2023) ai Parioli una rivendita di orologi di lusso: in un solo colpo rubati 10 Rolex e altrettanti Patek Philippe. Un maxi-furto dunque messo a segno in pieno giorno, a scoprire l’amara visita il titolare della rivendita.

I malviventi sono entrati in zona via Paolo Frisi intorno alle 14, dopo aver forzato la grata di una finestra. una volta all’interno hanno aperto un armadio cassaforte da dove hanno prelevato i 20 orologi di lusso e circa 30mila euro in contanti.

Con l’ingente bottino i ladri hanno poi fatto perdere le proprie tracce. Accertato l’avvenuto furto, in via Frisi hanno svolto i rilevi gli investigatori della polizia scientifica. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Villa Glori di polizia.