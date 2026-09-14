Parioli, si barrica in casa con un coltello: un’ora e mezza di paura, poi il blitz dei carabinieri

Un’ora e mezza di altissima tensione nel cuore del quartiere Parioli, dove un dramma privato si è trasformato in una complessa operazione d’emergenza interforze.

Un quarantenne affetto da gravi patologie di natura psichiatrica si è barricato all’interno della propria abitazione in viale Parioli dopo aver impugnato un lungo coltello da cucina e essersi scagliato contro i soccorritori del 118 e i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, allertati dai familiari dell’uomo impauriti dal suo stato di estrema agitazione.

L’episodio si è risolto senza spargimento di sangue solo grazie alla freddezza delle squadre specializzate dell’Arma e all’opera del personale medico.

L’assalto ai soccorritori e il fallimento del taser

L’allarme è scattato intorno alle 14:15 di domenica 13 settembre:

La scagliata violenta: All’arrivo delle divise e delle ambulanze all’interno del condominio, l’uomo ha affrontato gli operatori brandendo la lama e provando a colpirli.

La ritirata nel fortino: Nonostante i tentativi dei militari di disarmarlo e contenerlo anche attraverso l’impiego della pistola ad impulsi elettrici (taser), l’aggressore è riuscito a guadagnare l’interno dell’appartamento, chiudendo la porta blindata e isolandosi all’interno.

Cinturamento, negoziatore e l’irruzione della SOS

Di fronte all’elevato livello di rischio, la centrale operativa ha attivato il protocollo per le situazioni di crisi ad alto impatto:

Messa in sicurezza dello stabile: Sul posto sono giunti d’urgenza i Vigili del Fuoco, le Squadre Operative di Supporto (S.O.S.) del 7° Reggimento “Trentino-Alto Adige” e uno specialista negoziatore del Nucleo Investigativo capitolino.

A scopo cautelativo, per prevenire gesti estremi, sono state staccate le forniture di gas ed energia elettrica dell’intero palazzo.

Il blitz risolutivo: Dopo un’estenuante mediazione condotta dal negoziatore, intorno alle 15:40 l’uomo ha schiuso per pochi centimetri il portone d’ingresso.

In quel preciso istante, gli operativi della S.O.S. hanno fatto irruzione nell’immobile, immobilizzando l’esagitato in totale sicurezza prima che potesse far uso del coltello.

Sedato dal personale sanitario intervenuto sul posto, il quarantenne è stato trasferito d’urgenza in codice rosso psichiatrico presso il Policlinico Umberto I.

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