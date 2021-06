Parliamo di Maculopatia

Dopo aver trattato i temi sul Glaucoma e sulle Distrofie retiniche, giovedì 10 giugno alle 18.00 si conclude la sessione pre estiva di “a prima vista…” la rubrica online promossa dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma insieme a Retia Italia Onlus, con l’ultimo argomento, ma non per questo meno interessante; quello sulla Maculopatia. Conosceremo meglio come si manifestano i sintomi, quali possono essere le cause, i diversi tipi e le cure attualmente in corso.

Tratterà il tema Francesco Parmeggiani Professore Associato e Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna – Università degli Studi di Ferrara, ricercatore e specialista in oftalmologia con oltre centotrenta pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali.

Per partecipare alla diretta Zoom occorre chiedere le credenziali di accesso scrivendo a: uicroma@uici.it oppure telefonando ai numeri 064469321 e 064940544

Oppure è possibile seguire la diretta dall’evento a questo link: https://fb.me/e/HMKtUejU