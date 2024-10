“Per vedere… fatti vedere”, disponibile un nuovo servizio: il numero verde 800588653

Grande preoccupazione per la difficoltà di accesso alle cure in Oftalmologia. Un anno per una visita oculistica specialistica è un non servizio. Per questo la SOI (Società Oftalmologica Italiana) da giovedì 10 ottobre 2024, giornata nazionale della vista, ha attivato un numero verde: 800588653. I medici oculisti della Società Oftalmologica Italiana si sono resi disponibili per dare informazioni e rassicurazioni sempre al fianco di chi è a rischio perdita della vista

La criticità a livello pubblico registra una attesa di 12 mesi per una visita oculistica e di oltre due anni per potersi sottoporre all’intervento salva vista di cataratta. Attese che vengono gestite burocraticamente senza preoccuparsi delle conseguenze sanitarie. La SOI da 155 anni collabora a questo incredibile sviluppo monitorando le reazioni e i bisogni dei pazienti.

Situazione presente in tutta Italia. Per questo l’80% delle Persone si presentano per essere visitati con forti ritardi che compromettono oltre il 50% delle possibilità di cura.

“La prevenzione è il modo per curarsi al meglio – commenta Matteo Piovella, Presidente della Società Oftalmologica Italiana – L’oftalmologia oggi presenta opportunità di cura straordinariamente efficaci che devono essere messe a disposizione di tutti. L’evoluzione della Visita Oculistica Specialistica permette con un singolo accesso di fare prevenzione, diagnosi, prescrizione lenti e della terapia farmacologica, individuare la potenzialità visiva e le future evoluzioni diagnosticare e curare l’ambliopia, la cataratta, il distacco di retina, le maculopatie e difetti visivi rifrattivi elevati a Malattia Sociale negli anni settanta – afferma Matteo Piovella, Presidente della Società Oftalmologica Italiana – Tutto questo rappresenta i principali obbiettivi del nostro decisivo impegno a salvaguardia della vista al servizio dei Pazienti. Per questo SOI da 15 anni promuove il Calendario Salva Vista, un semplice promemoria utile per mantenere una Vista perfetta per tutta la nostra vita”.

Secondo le indicazioni della Società Oftalmologica Italiana bisognerebbe eseguire: una Visita Oculistica alla nascita, entro i tre anni d’età, il primo giorno di scuola, dagli 9 ai 14 anni per contrastare l’insorgenza della miopia oggi quasi epidemica nei ragazzi, poi a 40 anni una Visita Oculistica ogni due anni e, dai 60 anni in poi, una volta all’anno per tutta la vita. Dopo un intervento chirurgico agli occhi è consigliabile sottoporsi a visita oculistica ogni anno.

La SOI quindi chiede risorse economiche, meno burocrazia, eliminazione dei gestori economici della Sanità e un’informazione corretta a sostegno del cittadino.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙