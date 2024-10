Stranezze di città. l’antica farmacia (spezieria) di Santa Maria della Scala

Questa mattina, sabato 19 ottobre 2024, ho deciso che le medicine le andrò a ritirare alla farmacia di piazza della Scala, nel rione Trastevere. Devo solo organizzarmi, la farmacia è aperta tutti i giorni, salvo la domenica, dalle 08,30 alle 20,00.

Ho anche pensato a Stefano Federico, amico farmacista, e ad una sua ipotetica considerazione: va bene che vai sempre alla farmacia sotto casa tua, ma “saltarmi” per andare ad una farmacia a dodici chilometri di distanza…

Caro Stefano, ho una “stranezza di città” da visitare, fra qualche riga mi leggerai. Deciso lunedì scorso e oggi ci sono arrivato con la mia bicicletta in piazza della Scala, partendo sempre da Tor Tre Teste.

Sono passato per via Giulia, la strada più bella di Roma. Due rioni la condividono, il rione Ponte e il rione Regola. Tutt’ora segue lo stesso percorso elegante dell’epoca passata, un chilometro di storia ed arte parallelo al lungotevere, che va da ponte Sisto a largo dei Fiorentini.

Ho poi attraversato il ponte Giuseppe Mazzini, ho disceso in bici la salita della Lungara, che arriva davanti al carcere di Regina Coeli e a via della Lungara.

Pedalata dopo pedalata ho raggiunto Porta Settimiana, antica porta con bastioni e un arco, uniti alle storiche mura cittadine, risalenti al III° secolo. Poche centinaia di metri di via di Porta Settimiana e altrettanti metri di via della Scala e ho raggiunto piazza della Scala.

Ho assicurato la bicicletta alle inferriate della vicina chiesa e convento di Santa Maria della Scala, chiudendo la catena con un lucchetto, e sono entrato dall’ingresso principale della farmacia.

Un bell’arco di marmo, due scalini e passaggio dedicato per disabili, una porta aperta e un’altra a vetrata chiusa, un’insegna bella e diversa da tutte le altre sopra l’arcata in marmo.

Ho presentato la mia ricetta elettronica e ho ricevuto in consegna le mie medicine, poi ho chiesto di andare al piano superiore per accedere all’antica stanza di vendita dei medicinali.

Purtroppo la mia “stanezza di città” deve rimanere in sospeso.

Leggo un avviso: Da Antica Farmacia S. Maria della Scala

“COMUNICAZIONE IMPORTANTE A partire dal 1° ottobre 2024, l’Antica Farmacia (Spezieria) resterà CHIUSA al pubblico fino alla conclusione degli importanti lavori di restauro, coordinati dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma.

I Padri Carmelitani Scalzi”

Ne leggo un altro, sempre dei Padri Carmelitani Scalzi, che invita a prenotare la visita guidata, scrivendo una mail. Lo farò dopo la conclusione dei lavori

Una signora anziana mi ferma e mi dice:

“Bellissima e interessante la storia di questa antica farmacia, oggi museo. Il giro guidato dura circa mezz’ora. Ci sono orari di visita precisi, alcuni in italiano e altri in inglese. Solo piccoli gruppi.

Non si possono fare foto all’interno, anche se poi , in realtà si vedono foto su internet e non si capisce come mai”.

Sospesa una “stranezza di città”, trovata un’altra “stranezza di città.

