Prevenzione osteoporosi in Farmacia

Come tutti gli altri organi le nostre ossa sono in continua evoluzione.

La massa ossea raggiunge il picco intorno ai trent’anni di età, poi con gli anni tenderà a ridursi. In alcuni soggetti le ossa potrebbero diventare tanto fragili da subire facilmente fratture.

Quindi dobbiamo preservarle in salute e prevenire o curare la malattia a cui più facilmente vanno in corso: l’osteoporesi.

Il più importante fattore di rischio è l’età, un altro, per le donne, è la menopausa (produzione inferiore di ormoni), ma possono anche influire familiarità, scarso esercizio fisico, assunzione di alcuni farmaci, dieta povera di calcio, carenza di vitamina D, alcool e fumo.

L’osteoporosi è spesso definita “malattia silenziosa” poiché i sintomi si manifestano quando ormai le ossa sono già molto fragili.

Per scoprire se si soffre di questa malattia l’unico modo è misurare la massa ossea e uno dei test utilizzati è l’esame con ultrasuoni del calcagno (simile biomeccanicamente al femore e alle vertebre).

I risultati del test, associati ad altri esami, permetteranno poi al medico di suggerire la terapia opportuna per prevenire l’osteoporosi o per tenerla sotto controllo.

Ora l’esame con ultrasuoni del calcagno, un test semplice e senza effetti collaterali, è possibile farlo anche in farmacia.

L’unica avvertenza è che il test è sconsigliato se nella zona del calcagno o sulla pianta del piede ci sono ferite. Il piede deve essere nudo, quindi il paziente dovrà togliere la calza o il collant.

La Farmacia Federico, in via Prenestina 692, aderendo alle giornate di prevenzione e screening per l’osteoporosi, darà la possibilità a quanti si saranno prenotati di effettuarlo, al costo simbolico di 1 euro, nella giornata di mercoledì 29 ottobre 2024.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in Farmacia o telefonare al: 06 22751269.

