Paura a Fiumicino, una barca affonda con tre persone a bordo: interviene la Guardia Costiera

Un segnale tempestivo ha permesso di lanciare l’allarme in tempo, consentendo il salvataggio di tre persone a bordo di una barca a motore che stava rapidamente affondando al largo di Fiumicino, nella giornata di Domenica 5 Maggio 2024. L’incidente si è verificato a circa 3 miglia dalla costa.

Il segnale di emergenza è stato inviato da una piattaforma IP industrial che ha notato la condizione critica nella quale versava la barca. Così dal terminal, mentre si stava assistendo al rapido affondamento dell’unità a motore con i tre occupanti già in acqua, sono partite le chiamate alla capitaneria di porto.

In attesa dell’arrivo dei soccorsi ufficiali, un’altra imbarcazione di passaggio ha prontamente prestato soccorso, recuperando e trasportando a terra le tre persone coinvolte. I tre occupanti sono stati poi portati in ospedale per precauzione, ma si trovano tutti in buone condizioni.

Lo scafo, invece, è rimasto semiaffondato con la prua emersa. L’inchiesta della guardia costiera poi intervenuta permetterà di accertare le cause del sinistro per fortuna privo di conseguenze per gli occupanti della barca.

Il proprietario ha provveduto a proprie spese il recupero dello scafo.



