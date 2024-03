Paura a Ostia, incidente sulla scogliera: camion si ribalta

Incidente questa mattina (Martedì 19 Marzo 2024) all’alba a Ostia. All’altezza di piazzale Magellano un camion si è ribaltato sulla scogliera. L’accaduto poco prima delle 7, proprio lì dove è operativo un cantiere.

L’autista, rimasto incastrato all’interno della cabina, è stato estratto in discrete condizioni e trasportato in ospedale in codice giallo. È dalle 7 di questa mattina che i Vigili del Fuoco di Ostia sono al lavoro per la messa in sicurezza del mezzo pesante. Secondo una primissima ricostruzione della polizia di Stato che indaga sull’accaduto a causare il ribaltamento sarebbe stata una manovra errata.