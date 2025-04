Paura a Ponte Marconi: donna precipita nel Tevere, salvata in extremis dai vigili del fuoco

Roma, mercoledì 23 aprile – Sono circa le 16:30 quando lo scorrere placido del Tevere viene spezzato da un tonfo e da un grido.

Una donna di 49 anni precipita nel Tevere: alcuni passanti la vedono scomparire tra le onde solo per riemergere, pallida, aggrappata a un ciuffo di canne. Qualcuno chiama subito i soccorsi: “C’è una persona in acqua, sta affondando!”.

Scatta il protocollo d’emergenza. Dalla vicina caserma Ostiense parte a sirene spiegate la squadra 7A dei Vigili del Fuoco, accompagnata dal gommone dei sommozzatori (il mezzo “Sierra”) e da un’ambulanza del 118.

I caschi rossi in pochi minuti raggiungono la donna sulla sponda sinistra del Tevere. Una volta recuperata, l’hanno posta sulla terraferma. La 49enne, successivamente, è stata presa in cura dai sanitari del 118.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.