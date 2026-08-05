Paura a Testaccio per l’incendio in via Mastro Giorgio: strada chiusa per 4 ore, fiamme da un quadro elettrico

Attimi di tensione e forte concitazione nella mattinata di oggi, mercoledì 5 agosto 2026, nel cuore del rione Testaccio.

Un improvviso incendio si è sviluppato in via Mastro Giorgio, il rogo ha interessato – secondo quanto appreso – ha interessato un magazzino di generi alimentari, mobilitando le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i soccorsi in pieno centro abitato.

Fortunatamente l’episodio non ha registrato feriti o intossicati, ma i danni materiali sono consistenti: il rogo e l’intenso calore sprigionato hanno coinvolto e danneggiato gravemente due scooter parcheggiati nelle immediate vicinanze.

La dinamica: ipotesi corto circuito al quadro elettrico

Le cause dell’innesco sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine e dei caschi rossi intervenuti sul posto per estinguere le fiamme.

Dai primi rilievi effettuati nell’immediatezza dei fatti, l’ipotesi maggiormente accreditata è quella di un corto circuito partito da un quadro elettrico, che avrebbe generato le prime scintille per poi propagarsi rapidamente verso l’esterno.

Stop alla circolazione tra via Volta e via Galvani

Per consentire le operazioni di spegnimento, la bonifica dell’area e la successiva verifica di stabilità delle strutture coinvolte, l’intera zona è stata delimitata.

Sul posto sono scattati i pattugliamenti degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale – I Gruppo Centro, che hanno presidiato il quadrante coordinando le deviazioni e la messa in sicurezza.

Il transito veicolare e pedonale nel tratto di via Mastro Giorgio compreso tra via Volta e via Galvani è rimasto completamente chiuso per circa quattro ore, causando inevitabili rallentamenti e disagi al traffico di quartiere fino alla riapertura dell’arteria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza