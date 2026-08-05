Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Paura a Testaccio per l’incendio in via Mastro Giorgio: strada chiusa per 4 ore, fiamme da un quadro elettrico

Fumo e concitazione nella mattinata di oggi, mercoledì 5 agosto. Nessun ferito ma due scooter sono andati distrutti

Flaviana Buccho - 5 Agosto 2026

Attimi di tensione e forte concitazione nella mattinata di oggi, mercoledì 5 agosto 2026, nel cuore del rione Testaccio.

Un improvviso incendio si è sviluppato in via Mastro Giorgio, il rogo ha interessato – secondo quanto appreso – ha interessato un magazzino di generi alimentari, mobilitando le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i soccorsi in pieno centro abitato.

Fortunatamente l’episodio non ha registrato feriti o intossicati, ma i danni materiali sono consistenti: il rogo e l’intenso calore sprigionato hanno coinvolto e danneggiato gravemente due scooter parcheggiati nelle immediate vicinanze.

La dinamica: ipotesi corto circuito al quadro elettrico

Le cause dell’innesco sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine e dei caschi rossi intervenuti sul posto per estinguere le fiamme.

Dai primi rilievi effettuati nell’immediatezza dei fatti, l’ipotesi maggiormente accreditata è quella di un corto circuito partito da un quadro elettrico, che avrebbe generato le prime scintille per poi propagarsi rapidamente verso l’esterno.

immagine di repertorio

Stop alla circolazione tra via Volta e via Galvani

Per consentire le operazioni di spegnimento, la bonifica dell’area e la successiva verifica di stabilità delle strutture coinvolte, l’intera zona è stata delimitata.

Sul posto sono scattati i pattugliamenti degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale – I Gruppo Centro, che hanno presidiato il quadrante coordinando le deviazioni e la messa in sicurezza.

Il transito veicolare e pedonale nel tratto di via Mastro Giorgio compreso tra via Volta e via Galvani è rimasto completamente chiuso per circa quattro ore, causando inevitabili rallentamenti e disagi al traffico di quartiere fino alla riapertura dell’arteria.

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