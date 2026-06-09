Paura a Tivoli, fiamme al piano terra di una palazzina: salvata una donna

Momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di oggi a Tivoli, dove un violento incendio è divampato all’interno di una palazzina residenziale, minacciando l’incolumità dei residenti.

Le fiamme sono partite attorno alle ore 17:30 di questo martedì 9 giugno 2026, all’interno di un appartamento situato al piano terra di uno stabile in via dell’Aeronautica.

All’interno dei locali, subito invasi da una densa colonna di fumo nero, si trovava una coppia di coniugi che si è vista improvvisamente sbarrata la via di fuga.

L’allarme al numero unico delle emergenze è scattato immediatamente, attivando il dispiegamento sul posto dei soccorritori.

Il salvataggio dei coniugi

I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul quadrante di via Aeronautica con diverse squadre operative, hanno avviato le manovre di contenimento e spegnimento delle lingue di fuoco.

I pompieri sono riusciti a penetrare nell’alloggio e a trarre in salvo la donna, rimasta intrappolata insieme al marito.

Una volta portata all’esterno dello stabile, la donna è stata immediatamente affidata alle cure del personale medico del 118, arrivato sul posto con un’ambulanza per prestarle le prime terapie d’urgenza e valutarne il trasferimento in ospedale a causa dell’avvenuta inalazione di fumi tossici.

Il lavoro dei soccorritori è stato provvidenziale: l’attacco frontale al focolaio ha evitato che l’incendio si propagasse ai piani superiori e agli appartamenti adiacenti della palazzina, scongiurando un disastro di ben più ampie proporzioni.

Indagini sulle cause: i Carabinieri sul posto

Oltre ai mezzi di soccorso, in via Aeronautica sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale.

I militari dell’Arma hanno provveduto a isolare l’area per consentire il libero movimento delle autopompe e hanno avviato i primi rilievi di rito insieme al caposquadra dei Vigili del Fuoco.

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