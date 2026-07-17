Paura a Tor Marancia, si schianta un grosso ramo nell’area giochi: sfiorata la tragedia

Un sordo e improvviso scricchiolio, poi il boato del legno che si abbatte con violenza sul terreno. Poteva essere una strage e solo il caso ha evitato il peggio oggi, venerdì 17 luglio, intorno alle 11:00, all’interno del parco giochi di piazza Lante, nel cuore del quartiere di Tor Marancia.

Un grosso ramo si è staccato improvvisamente da un albero, precipitando proprio a ridosso delle giostre destinate ai bambini del quartiere.

Il pesante pezzo di legno ha centrato in pieno una panchina, distruggendola. Una fortuna immensa ha voluto che, in quel preciso istante, nessuno si trovasse seduto su quella traiettoria o nei pressi delle altalene adiacenti. Al termine dei rilievi, infatti, non si registrano feriti.

Parco transennato e caccia ai tronchi malati

Sul posto sono piombati immediatamente gli agenti della Polizia Locale del Gruppo VIII Tintoretto, che hanno isolato l’area, insieme al personale del Servizio Giardini del Campidoglio per avviare la rimozione del legname e la messa in sicurezza dei fusti rimasti in quota.

L’allarme però resta alto. L’assessore all’Ambiente del Municipio VIII, Claudio Mannarino, ha annunciato la chiusura temporanea e precauzionale dell’intera area giochi per consentire accertamenti più approfonditi:

«Negli ultimi sei anni gli alberi di questa zona erano già stati sottoposti a ben due interventi di potatura», ha precisato l’assessore. «Ora effettueremo verifiche tecniche mirate con gli agronomi su tutte le alberature della piazza, a partire proprio da quelle che ombreggiano l’area ludica. Sulla base delle relazioni dei tecnici decideremo come intervenire».

Divampa la protesta: «Gestione del verde al collasso»

L’episodio ha riacceso immediatamente le mai sopite polemiche sulla salute e la manutenzione dei polmoni verdi della Capitale, spesso ridotti a trappole invisibili durante le ondate di calore o i temporali estivi.

Netto l’attacco di Simonetta Novi, consigliera del Gruppo Misto in Municipio VIII, che ha fotografato i paradossi della gestione cittadina:

Le criticità: Da un lato abbattimenti preventivi ritenuti spesso troppo radicali dai comitati di quartiere, dall’altro le nuove piantumazioni che, lasciate senza acqua, non riescono a sopravvivere al primo anno.

La denuncia: Novi ha sottolineato come la caduta improvvisa di un ramo in una strada o, peggio, in un parco giochi sia il sintomo di una gestione che non funziona.

La richiesta: L’auspicio è che l’amministrazione apra un canale di ascolto con cittadini ed esperti in vista della prossima gara triennale per la manutenzione del verde, cucendola sulle reali necessità del territorio.

Nel frattempo, a Tor Marancia i cancelli dell’area giochi restano sbarrati con il nastro segnaletico. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per stabilire se l’albero killer sia malato all’interno e vada abbattuto per garantire l’incolumità pubblica.

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