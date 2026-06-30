Paura a Trastevere nella notte: aggrediti con lo spray al peperoncino per una catenina, arrestato 23enne

Notte di paura nel cuore della movida romana. Alle ore 03:10 della scorsa notte, nel rione Trastevere, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno tratto in arresto un cittadino egiziano di 23 anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti specifici alle spalle, con la pesante accusa di rapina aggravata in concorso.

Il giovane, muovendosi con la tecnica del branco insieme a un complice che è riuscito a far perdere le proprie tracce, ha teso un vero e proprio agguato a due ragazzi che stavano passeggiando nell’isolato e buio vicolo di San Francesco a Ripa.

L’agguato nel vicolo con lo spray urticante

La dinamica del colpo, fulminea e violentissima, è stata studiata nei minimi dettagli dai due malviventi per stordire le vittime e annullare ogni reazione. Avvicinata la coppia con una scusa, il complice ha estratto una bomboletta di spray urticante al peperoncino, spruzzando il liquido dritto sul volto della ragazza.

Mentre la giovane si accasciava a terra accecata dal dolore e dal bruciore ai fumi chimici, il ventitreenne si è scagliato contro l’amico che era con lei, afferrandogli il collo e strappandogli con un gesto violento una catenina d’oro. Ottenuto il bottino, i due si sono dati a una fuga precipitosa lungo i vicoli del quartiere storico.

L’inseguimento a piedi e la cattura

La fuga del rapinatore è durata però pochissimi metri. Una gazzella dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile stava transitando proprio in quel momento nella piazza adiacente per i consueti controlli notturni anti-malamovida. Sentite le urla dei ragazzi, i militari si sono lanciati immediatamente all’inseguimento a piedi dei fuggitivi.

I Carabinieri sono riusciti a puntare il ventitreenne, a raggiungerlo e a immobilizzarlo a terra dopo una breve corsa, mettendolo in sicurezza e recuperando la refurtiva. Sul posto è stato prestato soccorso ai due giovani: fortunatamente, a parte il grande spavento e i pesanti effetti irritanti dello spray agli occhi della ragazza, non si sono registrati feriti gravi.

L’arrestato è stato trasferito in caserma in attesa del processo per direttissima, mentre i militari dell’Arma hanno avviato le indagini, anche tramite le telecamere di videosorveglianza della zona, per identificare il secondo uomo.

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