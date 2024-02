Paura a Velletri: Donna getta alcol nel camino per accendere il fuoco, ustionata

Momenti di paura quanto avvenuto nella mattinata di ieri Martedì 6 Febbraio 2024 ai Castelli Romani, in provincia di Roma. Dove una donna dopo aver gettato dell’alcol nel camino per accendere il fuoco, è rimasta ferita. Ustioni di secondo grado al volto e al torace. Richiesto l’intervento al 118 la 33enne è stata elitrasportata in ospedale, grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’eliambulanza è atterrata nella zona di Colle Perino, nel comune di Velletri, poco dopo le 10:30 del 6 Febbraio 2024. A chiamare i soccorsi la stessa donna. Trasportata in codice rosso all’ospedale Santo Eugenio, la donna si trova ancora ricoverata in ospedale con ustioni di II grado, ma non rischierebbe la vita.