Paura a Villa De Sanctis: 16enne aggredita e molestata da tre uomini, salvata dagli operai

Pomeriggio di terrore, oggi mercoledì 21 gennaio 2026, per una giovane minorenne nel quadrante est della Capitale.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza è stata avvicinata intorno all’ora di pranzo, in via Mario Ugo Guattari, nella zona di Villa De Sanctis, dove sarebbe stata prima aggredita, e poi molestata pesantemente da tre uomini.

A spezzare l’incubo della sedicenne sono stati alcuni operai al lavoro sulla strada, che non si sono voltati dall’altra parte: sentendo le grida o accorgendosi del pericolo, sono intervenuti prontamente, allontanando gli aggressori e mettendo la ragazza in sicurezza fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Gli arresti e il ringraziamento ai soccorritori

I Carabinieri, allertati immediatamente, sono riusciti a bloccare i tre responsabili, che sono stati tratti in arresto.

Il Presidente del Municipio V, Mauro Caliste, ha voluto elogiare pubblicamente chi ha soccorso la giovane: «Un ringraziamento doveroso va ai lavoratori stradali che, dimostrando grande senso civico e umanità, sono intervenuti aiutando e proteggendo la ragazza. Grazie anche ai Carabinieri per il tempestivo intervento».

L’appello al Ministro: «Più sicurezza nelle periferie»

Caliste ha però usato toni duri per commentare la situazione della sicurezza nel territorio: «Quanto accaduto è inaccettabile e non può diventare normalità». Il minisindaco ha lanciato un appello diretto al Ministero dell’Interno affinché vengano stanziate nuove risorse economiche e umane. «È necessario rafforzare i presidi di sicurezza sia nelle ore diurne che notturne, con particolare attenzione ai territori più estesi e vulnerabili. La sicurezza è un diritto fondamentale, non si può continuare così», ha concluso Caliste.

