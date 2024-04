Paura al Circo Massimo, turista ubriaco aggredisce barista e gli lancia una sedia contro: denunciato

Momenti di paura in pieno centro città ieri, Martedì 9 Aprile 2024. Protagonista un turista inglese di 38 anni, visibilmente ubriaco, ha aggredito un barista che lavora in un locale in via del Circo Massimo, nel corso del pomeriggio, l’uomo è stato invitato dal proprietario ad allontanarsi dal locale. Per tutta risposta il turista lo ha aggredito, afferrandolo al collo e colpendolo di striscio a una mano con una sedia.

Particolarmente agitato per bloccarlo è stato necessario l’intervento dei carabinieri della stazione Roma Aventino, intervenuti su segnalazione di alcuni presenti mentre transitavano davanti al bar.

L’aggressore è stato fermato dai militari e successivamente denunciato per lesioni personali dopo la denuncia del proprietario del locale, formalizzata in caserma e dopo essere stato medicato presso il pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli.

