Paura al Collatino: prima la benzina sul furgone, poi l’incendio. Indagini in corso

Nella quiete della notte, intorno all’1:45, un gesto violento ha rischiato di trasformarsi in una tragedia in via Pisino, nel quartiere Collatino. Ignoti hanno dato fuoco a un furgone parcheggiato in strada, lanciandovi contro della benzina e tentando di distruggerlo.

A lanciare l’allarme è stato un cittadino straniero di 39 anni, proprietario del mezzo, che dormiva poco lontano. Sentendo dei rumori sospetti e vedendo le fiamme, è sceso in strada, senza esitazione, e con prontezza è riuscito a domare l’incendio prima che potesse prendere il sopravvento.

L’uomo, impegnato nel recupero di metalli usati, ha confermato agli agenti della Polizia di Stato di non aver mai ricevuto minacce o segnali di intimidazione. Un dettaglio che rende ancora più misterioso il motivo di questo attentato incendiario.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti della polizia scientifica, che hanno raccolto preziosi indizi, tra cui tracce di materiale infiammabile, utili per risalire all’identità del responsabile e chiarire la dinamica dell’accaduto. Indagini sono in corso.

