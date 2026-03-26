Paura al Quarticciolo: fiamme all’ultimo piano di una palazzina, due feriti

Momenti di paura questa mattina in via Ugento, al Quarticciolo, quando un incendio è divampato in un appartamento al quarto e ultimo piano di una palazzina.

Erano le 10.13 quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha allertato due squadre (12/A e 21/A), supportate dall’autoscala, dall’autobotte e dal carro autoprotettori, per intervenire rapidamente sul luogo dell’incendio.

All’arrivo dei soccorritori, le fiamme erano già sviluppate all’interno dell’abitazione.

Due persone hanno riportato conseguenze dirette dall’incendio: una donna ha subito lievi ustioni a mani e piedi, mentre un uomo ha inalato del fumo ed è rimasto intossicato.

Entrambi sono stati affidati immediatamente alle cure del personale del 118, intervenuto sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme, mettendo in sicurezza l’intero stabile e verificando l’assenza di altri occupanti in pericolo.

Al momento non sono state rese note le cause dell’incendio, che sono al vaglio degli investigatori.

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