Paura alla stazione metro B San Paolo: 29enne armato di coltello minaccia i passeggeri e aggredisce i carabinieri

Notte di paura per i passeggeri della Linea B della metropolitana. Intorno all’una, all’interno della stazione “San Paolo” in via Giustiniano Imperatore, un romano di 29 anni residente a Zagarolo è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

L’uomo, bloccato dopo una violenta colluttazione, è gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

Il blitz è scattato grazie al sangue freddo di alcuni cittadini in transito sulla banchina.

Notando il giovane muoversi con fare minaccioso e armato, i passeggeri sono riusciti ad allertare i militari dell’Arma, impegnati nel quotidiano servizio di pattugliamento del territorio all’interno e nei pressi dello scalo ferroviario.

L’intervento e la colluttazione sulla banchina

I Carabinieri hanno individuato il 29enne nel giro di pochi istanti, riscontrando immediatamente un evidente stato di alterazione psicofisica.

La situazione è precipitata non appena i militari si sono avvicinati per procedere all’identificazione di rito:

L’allarme dei passeggeri

Ore 01:00 circa

Alcuni passanti intercettano la pattuglia dei Carabinieri all’interno della stazione Metro B San Paolo, segnalando la presenza di un uomo armato che li aveva appena minacciati.

La reazione violenta

Pochi minuti dopo

I militari individuano il sospetto. Alla richiesta dei documenti, il 29enne si scaglia contro i Carabinieri, opponendo una ferma resistenza e aggredendoli fisicamente nel tentativo di fuggire.

Il blocco e il disarmo

Fase finale

Nonostante l’aggressività dell’uomo, l’equipaggio del Radiomobile riesce a immobilizzarlo e a metterlo in sicurezza prima che la situazione possa degenerare ulteriormente.

Nessun ferito tra i passeggeri: L’efficace e tempestivo intervento dei militari ha evitato che la follia notturna si trasformasse in tragedia per i pendolari ancora presenti nello scalo.

Una volta bloccato, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale: nascosto tra gli abiti i Carabinieri hanno rinvenuto il coltello a serramanico di 15 centimetri, immediatamente posto sotto sequestro.

L’arrestato è stato trasferito in caserma e trattenuto all’interno delle camere di sicurezza. È ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida e del contestuale processo con rito direttissimo.

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