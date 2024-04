Paura all’Esquilino: malvivente rapina ragazzo dell’orologio, arrestato

Siamo non molto distanti dalla Stazione Termini, qui l’ennesimo episodio di rapina. Questa volta la vittima un ragazzo romano, derubato da uno dei soliti malviventi che quotidianamente circondano la zona, che ha poi tentato la fuga. È accaduto nel pomeriggio di ieri Giovedì 4 Aprile 2024 in via Giovanni Amendola, nel quartiere Esquilino.

Un cittadino straniero ha strappato dalle mani del 24enne italiano una banconota e l’orologio che indossava al polso. Allertati dai passanti sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo scalo Termini che hanno bloccato l’uomo mentre tentava di darsi alla fuga e lo hanno arrestato in flagranza portandolo in caserma.

Restituito il maltolto al 24enne, il malvivente dovrà rispondere del reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

