Paura nella notte a Marconi: pretende una prestazione gratis, picchia la trans e finisce in manette

Una pretesa assurda e violenta trasformata nel giro di pochi istanti in una vera e propria aggressione da strada.

È successo nel cuore della notte a Largo Bortolotti, in zona Marconi, dove un cittadino turco di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l’accusa di lesioni e tentata rapina.

L’allarme è scattato a seguito di una drammatica richiesta di aiuto inoltrata al numero unico per le emergenze 112.

La ricostruzione dell’aggressione

La dinamica dei fatti ha evidenziato una sequenza di forte violenza verbale e fisica:

Il diniego e l’attacco: L’uomo, dopo aver consumato un rapporto a pagamento con una transessuale colombiana, ha preteso di ottenerne un secondo a titolo del tutto gratuito. Di fronte al fermo rifiuto opposto dalla donna, il ventinovenne ha perso il controllo scagliandosi con violenza contro di lei, colpendola ripetutamente con pugno al volto nel tentativo di strapparle di mano la borsa contenente l’incasso.

L’arrivo delle gazzelle: I militari dell’Arma, giunti in pochi istanti nel piazzale grazie alla segnalazione della centrale operativa, sono riusciti a bloccare l’aggressore mentre si trovava ancora sul posto, impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente.

I soccorsi e la perquisizione

Parallelamente all’arresto dell’uomo, sono stati attivati i soccorsi sanitari:

Medicazione sul posto: Il personale medico del 118, arrivato a bordo di un’ambulanza, ha prestato le prime cure alla vittima per le ferite riportate al viso. Fortunatamente per la donna non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Lo stupefacente sequestrato: Nel corso delle perquisizioni personali, i Carabinieri hanno rinvenuto nelle tasche dell’arrestato 3,75 grammi di hashish, motivo per cui l’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

Su disposizione della Magistratura capitolina, il 29enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e del successivo rito direttissimo presso le aule giudiziarie.

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