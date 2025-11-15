Paura sulla Roma Cassino: 48enne investito dal treno mentre camminava vicino ai binari. Vivo grazie al macchinista

Paura e incredulità nella serata di venerdì 14 novembre tra Colleferro e Fiuggi: un uomo di 48 anni, con disabilità intellettiva, è stato investito da un treno lungo la linea Roma–Cassino, ma fortunatamente è sopravvissuto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19, in piena ora di rientro dei pendolari. Secondo quanto ricostruito dalla Polfer, l’uomo stava camminando lungo i binari probabilmente convinto di poter raggiungere a piedi la propria abitazione.

Il treno lo ha colpito solo lateralmente, perché il macchinista, nonostante l’oscurità, si è accorto della presenza dell’uomo sui binari, azionando la fermata rapida e la sirena.

L’allarme ha dato all’uomo il tempo di rendersi conto del pericolo, riducendo l’impatto, che comunque gli ha provocato fratture multiple.

Subito soccorso, il quarantottenne è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma.

Secondo la Polizia Ferroviaria, l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Il traffico ferroviario è stato temporaneamente sospeso per permettere i soccorsi e i rilievi del caso, mentre gli inquirenti hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

