Pedone investito all’alba in via Acciaioli, non è grave

Poteva trasformarsi in una tragedia, ma fortunatamente le su condizioni non sono gravi, ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santo Spirito.

L’incidente è accaduto all’alba di oggi Giovedì 11 Aprile 2024, intorno alle 5:30, in via Acciaioli all’incrocio con Lungotevere di Sangallo, in prossimità di piazza della Rovere.

Il pedone è stato investito da un’auto Rover serie 600. Sul posto, oltre all’Ambulanza, le pattuglie del gruppo Trevi della polizia locale che ha deviato la circolazione del traffico per il tempo necessario ai rilievi e alle operazioni di soccorso.

