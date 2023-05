“Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita” la mostra al Museo di Roma in Trastevere

“Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992)” è il nome della prima esposizione italiana dedicata alla fotografa svizzera Peggy Kleiber che sarà allestita, presso il Museo di Roma in Trastevere, fino al prossimo 15 ottobre. In seguito alla morte dell’artista, avvenuta nel 2015, la sua famiglia ha trovato tra i suoi effetti personali un notevole patrimonio fotografico che ha deciso di condividere con il grande pubblico, dando così vita a questa mostra.

Questo progetto è nato, quindi, dal ritrovamento di due valigie contenenti 15.000 fotografie che sono state scattate tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Novanta. Peggy Kleiber (Moutier 1940-2015) era un’insegnante di lettere che, con la sua inseparabile Leica M3, coltivò per tutta la vita la passione per il mondo della fotografia, al quale si accostò da autodidatta.

La mostra romana, curata da Arianna Catania e Lorenzo Pallini, mette in evidenza il grande talento dell’artista attraverso un corpus di 150 fotografie. Il percorso espositivo è suddiviso in due sezioni: una consacrata alla famiglia e l’altra dedicata, invece, ai viaggi che la fotografa intraprese in varie città europee (tra cui Parigi, Praga, Amsterdam e Leningrado) a partire dagli anni Sessanta. Durante il suo viaggio a tappe attraverso l’Europa, la sua attenzione fu catturata – in particolar modo – dal nostro Paese che scelse come patria adottiva. A Roma la sua indole curiosa la spinse ad allontanarsi dai circuiti convenzionali, catturando con il suo obiettivo sia i luoghi meno turistici del centro storico che le borgate periferiche.

La sua avventura italiana proseguì quindi in Umbria ed in Toscana, dove si innamorò dei tesori dell’arte fino a giungere in Sicilia. Qui a Partinico documentò con la sua macchina fotografica gli “scioperi al contrario” promossi da Danilo Dolci, leader del movimento della non violenza che aveva già conosciuto in Svizzera.

L’esposizione è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e realizzata dalle associazioni culturali Marmorata169 e On Image, con la collaborazione dell’associazione Les photographies de Peggy Kleiber. Servizi museali Zètema Progetto Cultura.

PEGGY KLEIBER. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959 -1992)

DOVE: Museo di Roma in Trastevere – Roma, Piazza S. Egidio 1/b

QUANDO: fino al 15 ottobre 2023

ORARI: dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

CONTATTI: www.museodiromaintrastevere.it