Penny, nuovo negozio in via Cave di Pietralata

Dopo la recente operazione M&A di quest’anno, PENNY torna sul territorio capitolino e apre domani 30 novembre 2023 un nuovo negozio, in Via delle Cave di Pietralata, 83. Il nuovo negozio porta a 25 i punti vendita PENNY in città e chiude, così, un anno ricco di novità per la regione Lazio.

Il nuovo immobile si trova in prossimità della stazione ferroviaria di Roma Tiburtina, presenta un’area vendita di mq. 600 ed è ubicato all’interno del IV Municipio a pochi passi da Largo Beltramelli, zona commerciale e punto di ritrovo degli abitanti del quartiere.

PENNY ha provveduto a una riqualificazione urbana, demolendo un fabbricato preesistente e realizzandone uno nuovo e moderno con rispetto della normativa in materia di contenimento energetico e provvisto anche di un impianto fotovoltaico di 60 kw.

Nel punto vendita saranno presenti macelleria, gastronomia con punto caldo, pasticceria fresca e pescheria.

L’apertura del nuovo negozio PENNY prevede al momento dell’apertura un organico di 9 collaboratori.