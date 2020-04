Piattaforme streaming gratis

Scommettiamo che avete pensato molte volte in questo periodo: “Benedetto il giorno che ho acquistato questo Smart Tv!”.

Diciamo la verità, uno dei nostri migliori amici in questa quarantena 2.0 sono proprio i televisori di nuova generazione che, dotati di connessione ad internet, permettono di accedere a numerose piattaforme streaming.

Netflix, Amazon Prime, Infinity, Chili, Rakuten, Disney+ … e potremmo continuare con una lunga lista di applicazioni da scaricare.

Tutti questi servizi, però, prevedono un abbonamento a pagamento.

Non perdetevi d’animo, esistono anche piattaforme con un vasto catalogo di cui poter usufruire in maniera totalmente gratuita.

Raiplay: il meglio delle reti Rai e produzioni in esclusiva

“Conosci almeno uno di questi film? Neanche noi!!! Ma sei hai finito quelli di Netflix, Sky e Prime, puoi provare a raschiare il barile insieme a noi!!!”

Con questo ironico messaggio promozionale, Raiplay ha voluto solleticare la curiosità degli spettatori. Oltre a poter rivedere la migliore programmazione attuale e passata delle reti Rai, la piattaforma mette a disposizione un’ampia scelta di film italiani e stranieri divisi per categorie.

Poi le fiction più amate, contenuti per bambini e adolescenti, documentari dedicati a storia, arte e musica e concerti in esclusiva.

Da segnalare le produzioni realizzate solo per Raiplay tra cui la serie “Passeggeri Notturni”, tratta dai racconti dello scrittore Gianrico Carofiglio, “Liberi Tutti” con l’attore romano Giorgio Tirabassi e “Indomite-Storie di donne che fanno ciò che vogliono”, la serie di ritratti dedicati a donne fuori dal comune raccontate dall’attrice Isabella Ragonese.

Mediaset Play: lo streaming formato famiglia

Anche su Mediaset Play troviamo molteplici contenuti. Come per la piattaforma di “mamma Rai”, Mediaset permette agli amanti del palinsesto dei principali canali di rivedere fiction e programmi tv storici.

In occasione di questo periodo di permanenza a casa, Mediaset ha inserito contenuti dedicati alla famiglia. Dai film d’animazione a quelli da vedere tutti insieme, sino ai cartoni animati che hanno tenuto incollati alla tv intere generazioni.

Chicca di questo servizio è la sezione “Play Cult” dove poter rivedere alcune delle trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione, come “Festivalbar”, “Non è la Rai”, “Mai dire Goal” e molto altro.

Dplay: i contenuti di Discovery a portata di click

Meno conosciuta, ma ricca di contenuti è Dplay piattaforma appartenente al gruppo Discovery.

Qui sono racchiusi tutti i canali del gruppo (Real Time, Nove, Dmax, Food Network, Giallo, Motore Trend…).

Gratuitamente è possibile rivedere tutti i programmi più seguiti, mentre per guardare anteprime e canali in esclusiva è possibile passare alla versione Plus.

In questo momento viene concessa una prova di 30 giorni, invece del consueto periodo di 14 giorni, grazie al codice #STAYSAFE.

Per i bambini

Anche i bambini hanno i loro servizi on demand gratuiti.

Disponibile dal sito di Rai Play o da scaricare tramite app c’è Rai Yoyo.

Stessa modalità per i canali delle reti Mediaset, Boing e Cartoonito. Mentre su Dplay è possibile accedere a K2 e Frisbee.

Se conoscete altre piattaforme streaming gratuite, siamo aperti ai vostri consigli da condividere con i nostri lettori per rendere meno noiosa questa forzata permanenza in casa.