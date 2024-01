Piazza di Spagna: Vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni

Due scritte con altrettanti insulti sono apparsi all’esterno del negozio di Via del Babuino nella catena dei punti vendita di Chiara Ferragni, vandalizzato proprio il giorno di Capodanno, quando il punto vendita era chiuso. Dagli insulti social, agli atti vandalici: non c’è pace per Chiara Ferragni il cui punto vendita romano è stato preso di mira.

È quanto si vede in un video pubblicato su TikTok e diventato virale il giorno di Capodanno. Sotto al filmato sono moltissimi i commenti che esaltano l’atto vandalico: “Giustissimo” si legge e anche “Fino a pochi giorni fa nessuno si azzardava a dire niente contro di lei”. Non mancano però le prese di posizione anche in difesa di Ferragni: “È tutto troppo esagerato”. La boutique fù inaugurata a settembre 2023 alla presenza di numerosi vip, prima dello “scandalo Pandoro”.