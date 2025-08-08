Piazza Epiro, vandali rimuovono i parapedonali: “Rischio cedimenti, meglio non parcheggiare”

Vandali in azione a piazza Epiro, dove ignoti hanno tagliato e rimosso tre parapedonali all’altezza di via Pandosia, ricavando così uno o due posti auto in più. Un gesto che, oltre a essere un atto vandalico, mette a rischio la sicurezza di chi parcheggia.

La fascia di rispetto, delimitata dai dissuasori, era stata installata dal Municipio VII circa sette mesi fa, dopo che i tecnici avevano rilevato un possibile cedimento del manto stradale in quel tratto, a ridosso del mercato rionale Latino.

“Abbiamo interdetto il parcheggio e messo i parapedonali proprio per prevenire incidenti – ha spiegato l’assessore alla mobilità Fabrizio Grant –. Chi li ha rimossi ha pensato solo a ricavare qualche posto auto in più, ignorando il rischio di sprofondamenti. Meglio non parcheggiare in quell’area”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.