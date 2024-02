Pigneto, furto all’interno di un ristornate: Poi la fuga in tram

Una scena da film. Siamo al Pigneto, zona periferica della Città. Qui alcuni ladri si sono impossessati della borsa che era posta sopra ad un tavolo di un ristorante, poi però la fuga su un tram. Sono stati fortunatamente i poliziotti del commissariato di Porta Maggiore, mentre transitavano in via Braccio da Montone, a vedere due uomini che scappavano a grande velocità da un bar ristorante con una borsa fra le mani.

Alla vista dei poliziotti hanno cercato di disfarsene sotto a una macchina parcheggiata. Gli investigatori hanno immediatamente fermato i due: un 43enne e un 46enne, uno dei quali si è divincolato e poi dato alla fuga salendo su un tram.

Sono arrivati in aiuto altri poliziotti che, seguendo con la macchina il tram, una volta al capolinea, hanno bloccato l’uomo. La borsa è stata restituita alla proprietaria che intanto si era recata in commissariato per sporgere denuncia e i due uomini sono stati tratti in arresto per furto con destrezza in concorso.