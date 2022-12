Più libri 2022. Gli eventi culturali dell’ultimo giorno di fiera

Quinto e ultimo giorno della fiera Più libri più liberi, che si conclude questa domenica 11 dicembre con alcuni tra gli appuntamenti più attesi.

Il programma culturale di oggi ha inizio alle 11 in Sala Aldus, con la presentazione del libro di Laura Pugno, Melusina, con Valentina Pigmei e le illustrazioni di Elisa Seitzinger. Alle 11.00 in Auditorium, si terrà l’incontro Psichiatria e cinema nella ricerca sulle immagini di Fagioli di Massimo Fagioli con l’intervento di Alessia Berardi, Andrea Masini, Carlo Patrignani e Giorgia Porchetti. Giulia Caminito presenterà invece Amatissime, in dialogo con Rossella Postorino, alle 11.45 in Sala Vega. Alle 12 in Sala Aldus, si parla di sport in Il cuore dentro alle scarpe. Storie e sport a Roma, l’incontro-presentazione del libro di Francesco Longo con Emilia Giorgi e Giorgio Zanchini. Donne in viaggio è l’evento che vedrà protagonista l’autrice Lucie Azema in dialogo con Caterina Di Paolo, Ilaria Gaspari e Melissa Panarello alle 12.15 in Sala Elettra. Alle 13 in Sala Sirio, la presentazione dell’antologia a cura di Gaetano Savatteri, L’isola nuova. Trent’anni di scritture di Sicilia, con gli interventi Giosuè Calaciura, Piero Melati, Emiliano Morreale e Marcello Sorgi.

Alla memoria di Luca Serianni, scomparso cinque mesi fa, è dedicato l’incontro Voi per me siete lo Stato. L’ultima lezione di Serianni, con Paolo Di Paolo e Cristina Faloci, in Sala Antares alle 13.30. Giulia Muscatelli, in dialogo con Chiara Tagliaferri alle 13.45 in Sala Elettra, parlerà del rapporto col proprio corpo, con le sue modificazioni nel tempo, i traumi che subisce e il giudizio degli altri negli anni della crescita durante la presentazione del suo libro Balena. La presentazione del libro Fabrizio Gifuni. L’attore maratoneta, a cura di Federico Pommier Vincelli e Boris Sollazzo vedrà l’intervento di Fabrizio Gifuni, Michele Gambino, Miguel Gotor, Emiliano Morreale, Mariapaola Pierini e Rosanna Carnevale, alle 13.45 in Sala Polaris. Sempre con Fabrizio Gifuni l’incontro Storie dagli anni ’70, con Miguel Gotor e Vanessa Roghi, alle 11.30 in Arena Robinson.

Nel pomeriggio, alle 14 in Auditorium, Francesca Mannocchi terrà l’evento dal titolo Lo sguardo sulla terra, la guerra dello sguardo. Alla stessa ora, in Arena Robinson, ci sarà anche Manuele Fior e Zuzu: due visioni a confronto. Alle 14 in Sala Luna, spazio all’arte con un approfondimento su due dei più importanti artisti di tutti i tempi, Raffaello e Bernini, che saranno al centro della presentazione Gioconde: il podcast sulla storia dell’arte come non l’avete mai sentita, con Michela Giraud e Maria Onori. De Il Vangelo secondo Boris parleranno gli autori Gianluca Cherubini e Marco Ercole, con l’intervento del cast di Boris 4 e la moderazione di Boris Sollazzo, alle 15.30 in Auditorium. Cecilia Sala con Simone Pieranni dialogheranno su Guerra in Ucraina e nuovo ordine mondiale alle 15.30 in Sala Luna, mentre Sandro Veronesi ed Edoardo Albinati omaggeranno Juan Carlos Onetti in La banda degli Onetti, alle 16.15 in Sala Elettra.

Sessione informativa sul bando «Music moves Europe» e l’approccio settoriale alla Musica nei Progetti di cooperazione europea è l’incontro che vedrà la partecipazione di Enzo Pietropaoli, Julian Mazzariello e Cristina Renzetti alle 16 in Sala Marte.

Lezioni italiane è il titolo della presentazione del libro di inediti di José Saramago, con gli interventi di Pilar del Rio Saramago, Paolo Di Paolo e Giorgio de Marchis, evento imperdibile alle 16.30 in Sala Cometa. Jean Fourastié interverrà in fiera per presentare Lavoro, con Maurizio Landini e Marco Damilano alle 16.45 in Sala Sirio.

Per concludere in bellezza, alle 17 in Auditorium sarà la volta di Diego Bianchi che dialogherà con Chiara Valerio nell’Incontro con Diego Bianchi in arte «Zoro». A seguire, alle 17.30 in Sala Polaris, Sandro Veronesi e Lisa Ginzburg omaggeranno Flannery O’Connor e Clarice Lispector nell’incontro In memoria. Valerio Lundini prenderà parte alla presentazione del libro di Valerio Vestoso, Grazie per averci seguito, con la moderazione di Gianluca Cherubini, alle 18 in Sala Sirio. Carolina Cavalli presenterà il suo libro Metropolitania con Teresa Ciabatti e Benedetta Porcaroli, alla stessa ora in Sala Cometa.

Alle 18.30, in Auditorium, ci sarà infine l’attesissimo incontro con Zerocalcare e Ascanio Celestini.