Planet onlus sempre in prima linea nella solidarietà e non solo

La Planet Onlus sempre in prima linea per quanto riguarda la Solidarietà e non solo. Un’Associazione che da sempre di è distinta per progetti Sociali sia sul territorio municipale che romano e internazionale. Molto attiva con progetti ancora in corso sulla CardioProtezione con donazioni di Defibrillatori nelle scuole e non solo. Molte le donazioni di Apparecchiature scientifiche bei più grandi ed importanti ospedali Romani.

“Quale fondatore della Onlus Planet Solidarietà desidero ringraziare tutto il Direttivo ed i Volontari oltre che i tantissimi cittadini e sostenitori, anche del settore sanitario, che si stanno prodigando per cercare di aiutare la popolazione Ucraina, soprattutto donne e bambini, anche tramite la nostra Associazione.

Ringrazio anche il giornalista Alessandro Moriconi e il giornale AbitareA Roma Notizie per il grande impegno che mettono nel sociale.

Ci auguriamo che questa maledetta guerra finisca subito, nel 2022 sono inaccettabili queste folli e disumane tragedie!”

Così Luisella Di Curzio e Francesco Figliomeni di Planet Solidarietà – APS