Policlinico Umberto I, al via operazione straordinaria anti-degrado

Continuano i servizi straordinari e anti degrado su tutto il territorio della capitale. Questa volta le attività, volte a ripristinare anche il decoro di alcune aree, si sono svolte presso il Policlinico Umberto I.

Nella mattinata di ieri (Mercoledì 6 Dicembre 2023) gli agenti della Polizia di Stato dei commissariati Università, Porta Pia, Vescovio e Sant’Ippolito, e della Sezione di Polizia Stradale, insieme alla Polizia Locale di Roma Capitale, con la collaborazione del personale dell’AMA, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio con operazioni anti degrado e anti abusivismo, di ripristino del decoro e della legalità.

Durante i servizi, 9 persone sono state sanzionate amministrativamente e colpite da ordine di allontanamento per violazione del Regolamento di Polizia Urbana; 3 persone sono state portate negli uffici di polizia per verificarne la regolarità sul territorio nazionale e 2 di queste sono risultate irregolari; 1 veicolo, parcheggiato nel perimetro esterno dell’ospedale è stato sottoposto a sequestro in quanto è risultato privo di copertura assicurativa e revisione; 1 venditore ambulante non autorizzato è stato sanzionato e la merce è stata sequestrata.

Il personale dell’A.M.A. ha rimosso numerosi giacigli di fortuna e svariati rifiuti solidi urbani; infine i competenti servizi sociali provvederanno a farsi carico delle persone caratterizzate da una significativa condizione di fragilità e disagio sociale.

Tutte le attività sono state realizzate con la piena collaborazione del personale del Policlinico Umberto I