Polizia Locale, interventi anti assembramenti e verifiche nei minimarket

decine di pattuglie nel Rione Monti e a Trastevere per far disperdere la folla di ragazzi nei principali luoghi di ritrovo: circa 40 i ragazzi sanzionati sorpresi a consumare bevande in prossimità dei locali oltre le ore 18,00. Rafforzati i servizi di vigilanza da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per questo fine settimana, in cui gli agenti hanno svolto oltre 4mila verifiche sul territorio capitolino: particolare attenzione alle aree di interesse commerciale e turistico ed alle località a maggior rischio di assembramenti. Nelle serate di venerdì e sabato necessario l’intervento di

Ulteriori interventi anti-affollamenti hanno riguardato anche altre aree della Capitale, dalle piazze del Centro Storico a quelle dei quartieri Prenestino, Casilino, Appio e Tuscolano.

Oltre 400 le persone e i veicoli controllati nelle notti di questo weekend, con una decina di irregolarità rilevate per spostamenti oltre le ore 22,00 senza giustificato motivo.

Sono una decina invece i locali e le attività sanzionate per il mancato rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. Nelle zone dell’Esquilino e della Stazione Termini gli agenti hanno svolto controlli mirati sui minimarket, riscontrando illeciti in tre esercizi , i cui gestori sono stati sanzionati per inosservanza delle regole atte a tutelare la salute pubblica.