Polizia, San Basilio: Arrestato romeno per detenzione di circa 2 chili e mezzo di hashish

Proseguono senza sosta i controlli ad alto impatto della Polizia di Stato nella zona di San Basilio, seguendo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, secondo una pianificazione realizzata dalla Questura di Roma.

I servizi, svolti ormai periodicamente, hanno come obiettivo anche quello di incrementare la percezione di sicurezza nella capitale e aumentare la fiducia dei cittadini grazie alla presenza e alla maggiore visibilità sul territorio delle Forze dell’Ordine.

Proprio gli agenti del IV Distretto, insieme a quelli dell’U.P.G.S.P. della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno svolto un mirato servizio di controllo a tutela della sicurezza delle grandi infrastrutture di trasporto urbano della metropolitana della Linea B “Rebibbia” e “Ponte Mammolo”, oltre che controlli antirapina a farmacie, supermercati e gioiellerie.

I poliziotti hanno sottoposto ad ispezione amministrativa 1 attività commerciale emettendo 1 sanzione, per un importo di 150 euro, in quanto hanno riscontrato l’assenza del cartello recante l’orario di accensione e spegnimento dei dispositivi elettronici per il gioco lecito.

Gli investigatori del Distretto San Basilio, unitamente agli agenti del Reparto Scorte, hanno arrestato un 34enne romeno che, fermato per accertamenti, è apparso nervoso e poco collaborativo: approfondito il controllo, i poliziotti gli hanno trovato in casa, nascosti tra gli alimenti nel frigorifero, 48 cilindri di hashish, suddivisi in 3 buste, per un peso complessivo di circa 2 chili e mezzo che avrebbero “fruttato” oltre 31000 dosi procurando un guadagno di decine di migliaia di euro.

Durante il servizio sono stati infine controllati 18 veicoli e 194 persone.