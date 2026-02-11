Pomezia, maltrattamenti in famiglia: arrestato 48enne. Picchiò la moglie anche in gravidanza

Un nuovo, drammatico caso di violenza domestica è stato interrotto dai Carabinieri a Pomezia. Nella mattinata di ieri, 10 febbraio, i militari della locale Compagnia hanno arrestato un cittadino marocchino di 48 anni, ponendo fine a un incubo durato anni per la moglie, una connazionale di 45 anni.

L’operazione rappresenta uno dei primi casi di applicazione delle nuove norme introdotte dal legislatore per contrastare la violenza di genere e le dinamiche di controllo patriarcale all’interno delle mura domestiche.

UN CALVARIO DI VIOLENZE E UMILIAZIONI

Le indagini, condotte con estrema rapidità dai Carabinieri della Stazione di Pomezia, hanno portato alla luce un quadro di sofferenza prolungata.

La donna ha denunciato aggressioni fisiche brutali, avvenute paradossalmente anche durante i mesi di gravidanza, un dettaglio che ha reso la posizione dell’uomo ancora più grave agli occhi degli inquirenti. Ma non c’erano solo i colpi.

La vittima era sottoposta a un regime di offese costanti e minacce di morte, finalizzate ad annullarne la dignità e l’autonomia, in un crescendo di violenza psicologica che aveva trasformato la casa in una prigione.

Grazie al coraggio della 45enne, che ha deciso di rompere il silenzio e denunciare, i militari sono riusciti a ricostruire la reiterazione delle condotte, elemento necessario per far scattare la misura della custodia cautelare in carcere.

LA NUOVA LEGGE CONTRO IL CONTROLLO DI GENERE

L’ordinanza di custodia cautelare riflette l’aggiornamento del Codice Penale avvenuto pochissimi mesi fa.

Il provvedimento è stato emesso in ottemperanza alla Legge n. 181 del 2 dicembre 2025, che ha introdotto l’articolo 572, comma 5, inasprendo le pene quando i maltrattamenti sono motivati da atti discriminatori, di odio o da una volontà di controllo verso la donna in quanto tale.

La nuova normativa mira a colpire non solo l’atto violento in sé, ma la struttura di sottomissione e odio di genere che spesso sottende questi crimini, riconoscendo finalmente la gravità delle dinamiche di potere e controllo che caratterizzano la violenza domestica.

TRASFERITO A VELLETRI

Dopo la notifica dell’atto, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Velletri.

Resta ora a disposizione dell’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri, che dovrà vagliare la posizione dell’indagato nelle prossime fasi del procedimento penale.

