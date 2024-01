Pomezia: Vestito da rider in piena notte, rubava i fari dalle auto, arrestato

Vestito da rider, in piena notte, rubava i fari dalle auto in sosta. Nel borsone termico, invece di bibite e alimenti, gli attrezzi del mestiere e la refurtiva appena smontata. . Nel borsone termico, invece di bibite e alimenti, gli attrezzi del mestiere e la refurtiva appena smontata.

A interrompere gli affari di un 38enne italiano i carabinieri della compagnia di Pomezia che lo hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato e continuato. Sono stati i militari dell’aliquota radiomobile, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, transitando presso il comprensorio di case popolari di via Catullo, a notare la presenza di un giovane in bicicletta vestito da rider e con il consueto borsone termico sulle spalle.