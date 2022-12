Ponte Milvio, Torquati-Marchisio; “Venerdì 16 dicembre 2022 visite gratuite a Torretta Valadier

“Con “Cosa FAI stasera?”, venerdì 16 dicembre 2022 la Torretta Valadier di Ponte Milvio apre al pubblico con un’iniziativa di FAI e Municipio XV.

Per tutto il pomeriggio i volontari della delegazione Fai di Roma accompagneranno la cittadinanza all’interno della Torretta Valadier per scoprire uno dei luoghi simbolo di Roma Nord attraverso una visita narrata gratuita; un’esperienza inedita per conoscere da vicino la storia di Ponte Milvio e ammirare uno straordinario panorama su Roma.

“E’ con entusiasmo che insieme ai volontari che realizzeranno l’iniziativa, promuoviamo questa proficua collaborazione tra il Municipio XV e la Fondazione che da 47 anni cura, tutela e vigila la Natura e l’Arte del nostro Paese” – ha dichiarato il Capo Delegazione del FAI Roma, Giuseppe Morganti.

L’iniziativa rientra nella proposta progettuale presentata dal FAI “Il sentimento del paesaggio nel Municipio XV”, nell’ambito del percorso “Musei diffusi – percorsi di partecipazione per la valorizzazione dei territorio” in collaborazione con l’Assessorato Capitolino al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 Minuti, per cui ringraziamo l’Assessore Andrea Catarci.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Cultura, Tatiana Marchisio.

Prenotazione obbligatoria al link https://faiprenotazioni. fondoambiente.it/evento/cosa- fai-stasera-visita-alla- torretta-valadier-16178/

Orari: visite a gruppi tra le 16:00 e le 21:00 (presentarsi 10 minuti prima dell’inizio della visita prenotata)