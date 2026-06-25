Pontina, camion perde il carico di vino e spumante: bottiglie e cartoni invadono la carreggiata

Una mattinata insolita sulla via Pontina, dove il traffico ha dovuto fare i conti non con un incidente tradizionale, ma con un vero e proprio “fiume” di vino e spumante finito sull’asfalto.

Un camion ha infatti perso parte del carico che trasportava, disseminando lungo la carreggiata scatoloni e confezioni di bevande alcoliche.

L’episodio si è verificato intorno alle 10.20 di giovedì 25 giugno, all’altezza del chilometro 14 della statale, nella zona di Spinaceto. Per cause ancora in fase di accertamento, parte della merce trasportata da un autoarticolato Mercedes Actros con semirimorchio si è riversata sulla strada, sorprendendo gli automobilisti in transito.

Numerose le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine da parte dei conducenti che si sono trovati improvvisamente davanti cartoni e bottiglie sparsi lungo la carreggiata.

Una scena insolita che ha attirato l’attenzione di molti passanti, alcuni dei quali hanno documentato l’accaduto con foto e video condivisi sui social.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur, che hanno gestito la viabilità e coordinato le operazioni necessarie per liberare la strada dai materiali caduti dal mezzo pesante.

Per consentire la rimozione della merce e la pulizia dell’asfalto è stato necessario ridurre temporaneamente lo spazio disponibile per la circolazione, con inevitabili rallentamenti lungo uno degli assi viari più trafficati della Capitale.

Fortunatamente non si sono registrati feriti né altri veicoli sono rimasti coinvolti nell’episodio. I disagi maggiori hanno riguardato il traffico, già intenso nelle ore di punta, mentre gli operatori lavoravano per ripristinare rapidamente le normali condizioni di sicurezza.

Tra stupore e qualche sorriso, la “pioggia” di vino e spumante ha trasformato per qualche ora un tratto della Pontina in uno scenario decisamente fuori dall’ordinario, lasciando agli automobilisti una storia curiosa da raccontare al rientro a casa.

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