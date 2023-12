Porta Pia: Bus finisce contro recinzione di un palazzo, nessun ferito

Poteva succedere un vero e proprio disastro, questa mattina (Giovedì 14 Dicembre 2023), intorno alle 05:30 tra via Nizza e via Brescia, in zona Porta Pia, al centro di Roma. Un autobus ha perso il controllo, forse a causa di un malore per il conducente, ed è finito sul marciapiede fermandosi contro la recinzione di un palazzo danneggiando così un tubo del gas. Coinvolto anche un bus della linea 89.

Sul posto polizia locale, carabinieri della compagnia Parioli e vigili del fuoco. Non risultano feriti. Da quanto si apprende sembrerebbe che a bordo in quel momento non ci fossero passeggeri. Chiuso il tratto di strada.