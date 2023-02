Porte aperte in Campidoglio alle scuole, prima visita con l’istituto Einaudi

Al via ieri mattina 6 febbraio 2023, con gli studenti dell’istituto superiore “Luigi Einaudi”, Porte aperte a Palazzo Senatorio, il ciclo di visite scolastiche ai luoghi in cui si svolge l’attività istituzionale dell’amministrazione cittadina. L’iniziativa è della Presidenza dell’Assemblea Capitolina con l’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro. Il tutto è partito da una lettera indirizzata alle scuole, contenente l’invito – rivolto a studenti e studentesse – a far la conoscenza del Campidoglio.

Il percorso di visita comprende gli ambienti significativi del palazzo comunale, a cominciare dall’Aula Giulio Cesare dove si riunisce l’Assemblea Capitolina.

