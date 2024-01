Portonaccio: Vendeva droga nei bagni di una discoteca, arrestato

Ancora episodi di spaccio nelle discoteche della Capitale. Questa volta siamo a Portonaccio, nella zona di Casal Bertone al Tiburtino, dove gli agenti delle volanti della Polizia di Stato sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112 effettuata dagli addetti alla sicurezza di un locale.

I “buttafuori” hanno infatti notato un uomo che al centro della pista da ballo veniva avvicinato in più occasioni da diversi avventori del locale, per poi dirigersi con questi verso i bagni. Fermato e identificato in un 38enne campano, è stato trovato con indosso svariati involucri e pasticche: cocaina, crack, ecstasy oltre a 350 euro.

Da accertamenti, il fermato, oltre a essere già conosciuto alle forze dell’ordine, in passato era stato arrestato in una discoteca milanese in circostanze analoghe. Ultimate le indagini il 38enne è stato arrestato con la successiva convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.