Prati, “topo d’appartamento” sorpreso sul pianerottolo: arrestato dai Carabinieri al quarto piano in via Giulio Cesare

Ha scelto il cuore della notte per colpire in uno dei quartieri più eleganti della Capitale, ma i suoi movimenti sospetti sul pianerottolo non sono sfuggiti ai residenti.

Un cittadino ucraino di 54 anni, senza fissa dimora e con una lunga scia di precedenti penali specifici alle spalle, è stato arrestato all’alba di oggi, martedì 23 giugno 2026, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

L’uomo è stato colto in flagranza di reato mentre tentava di svaligiare un appartamento nel rione Prati.

Il blitz della gazzella dell’Arma è scattato intorno alle ore 03:00 in via Giulio Cesare. A far convergere i militari sul posto è stata una telefonata d’emergenza al Numero Unico 112, che segnalava rumori sinistri provenienti dalle scale di un condominio.

Preso con le mani nel sacco al quarto piano

I Carabinieri sono entrati silenziosamente nell’edificio e sono saliti fino al quarto piano.

Lì hanno sorpreso il cinquantaquattrenne ancora chinato davanti alla porta d’ingresso di un’abitazione, intento a trafficare freneticamente sulla serratura nel disperato tentativo di far scattare il chiavistello senza fare rumore.

Per penetrare all’interno delle mura domestiche, lo straniero stava adottando una tecnica tanto semplice quanto efficace per i vecchi cilindri:

Stavà utilizzando in combinazione una lastra di plastica rigida (fatta scivolare nella fessura per azionare lo scrocco della serratura) e un filo di ferro sagomato, utilizzato come grimaldello improvvisato per aggirare le mandate.

L’intervento fulmineo dei militari ha impedito che il furto venisse portato a compimento. Lo scassinatore è stato immediatamente immobilizzato, perquisito e ammanettato, mentre gli attrezzi da scasso sono stati recuperati e posti sotto sequestro giudiziario.

Vittima sotto shock, scatta il rito direttissimo

Svegliata nel cuore della notte dal trambusto e dai Carabinieri, la proprietaria dell’appartamento – una donna romana di 35 anni – si è recata nelle ore successive presso la caserma dell’Arma per formalizzare la denuncia-querela.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, è stato scortato e trattenuto all’interno delle camere di sicurezza in attesa di essere trasferito nelle aule di piazzale Clodio, dove si terrà l’udienza di convalida dell’arresto e il contestuale processo con rito direttissimo.

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