Prematura scomparsa di Elisabetta Beltrame campionessa del podismo

Gran movimento già dalle prime ore di martedì 7 marzo nella chiesa di San Filippo Neri alla Garbatella da parte delle amiche e degli amici di Elisabetta Beltrame frequentatori della Parrocchia.

Vicino all’altare è stato predisposto un cavalletto, tipo quelli dei pittori, dove è stato poggiato una bacheca, con delle foto di Elisabetta, unitamente a tanti palloncini bianchi, il tutto posizionato al fianco del baldacchino dove di li a poco è stata posizionata la bara di Elisabetta.

Verso le ore 10 il piazzale antistante la chiesa era già pieno di persone commosse, in attesa della funzione prevista per le ore 10.30. Sguardi tristi e strette di mano, senza parlare ma in tutti si percepiva il dispiacere per la perdita di una cara persona.

Dopo le ore 10 è arrivato il carro funebre con la salma, e nell’istante in cui gli addetti salivano i gradini della chiesa da parte di tutti i presenti è partito un prolungato applauso, come se la campionessa Elisabetta stesse salendo i gradini per raggiungere il podio dopo aver tagliato il suo traguardo, terrestre, ma con la certezza che la nostra Elisabetta era già posizionata sotto il traguardo per coronare ancora la sua vita di podista nel vasto regno del Cielo.

Certi anche che Elisabetta, come era solita fare in terra, con il suo sorriso, la sua calma, il suo bel modo di dialogare, saprà accattivarsi le simpatie oltre a quelle dei Santi di tutte le anime che incontrerà.

Durante l’omelia Padre Claudio, il padre spirituale di Elisabetta, ha raccontato degli aneddoti a conferma che Elisabetta era una brava persona nella vita e nel mondo sportivo. Elisabetta non ha mai definito rivali ma Amiche le ragazze che gareggiavano con lei, la dimostrazione che oggi erano tutte presenti per salutare la cara Amica.

Il mio ultimo incontro con di Elisabetta, è avvenuto il 13 novembre 2022 nei pressi della Bocca della Verità in occasione della “Rome k 21. L’ho riconosciuta subito, per la sua altezza. I capelli raccolti a coda di cavallo, per il suo sorriso in prima fila sotto l’arco di partenza. Ricordo che mi sono avvicinato chiedendole: Elisabetta, ciao, come va? Non ti ho incontrata da un pezzo, e lei con il sua gentilezza mi ha risposto: “è vero, Aldo, non corro da un pezzo perché non sono stata molto bene, oggi dopo tanto tempo è la prima volta che partecipo ad una gara, non sono molto allenata, perciò senza strafare preferisco partecipare alla 10 km”. Se ricordo bene credo che conquistò il quarto posto.

Gli Amici della Parrocchia di Elisabetta oltre all’addobbo dell’Altare, con palloncini e altro, nel momento in cui la bara con la salma della loro amica è uscita dalla chiesa hanno liberato tutti i palloncini offrendo a tutti uno spettacolo unico, e agli ideatori, sicuramente la speranza che i loro palloncini raggiungessero Elisabetta in Cielo.

Elisabetta è volata in Cielo domenica 5 marzo nel giorno del suo 36° compleanno lasciando tutti addolorati. Ciao Elisabetta sentiremo fra noi sempre la tua presenza.