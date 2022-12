Premio CentoEccelle Terza edizione

La Terza edizione del Premio CentoEccelle e Christmas area Giovedì 22 Dicembre 2022 al Teatro Pio XII Via Casilina 767 si terrà Giovedì 22 Dicembre 2022 dalle 17:00 alle 20:00 al Teatro Pio XII in Via Casilina 767

Questa edizione è dedicata alle eccellenze enogastronomiche,storiche e culturali del quartiere di Centocelle che si racconta attraverso le stesse, punti di forza di una comunità mai doma.

Un’indipendente celebrazione all’importante polo gastronomico locale e non solo: cultura, imprenditoria e relazioni umane le altre ‘fette’ della golosa premiazione.

CentoEccelle è un premio nato dall’intuizione di Ciak si cucina che anche per questa edizione Natalizia si avvale della consolidata collaborazione di Guida Verace di Centocelle

ed Associazione Centrocelle.

Candidature:

-Attività storiche

-Nuove aperture

-The best of Street food,cucina e vini, miglior chef, miglior cucina regionale e Miglior pizzeria.

-Format innovativi

-Green ed ecostenibilità

-Arte e cultura (libri e giornalismo)

Con l’occasione verrà inoltre comunicato il vincitore del Premio DolceRoma sul miglior pandoro e prodotto natalizio 2022 della Capitale, grazie ai voti di Eugenio Morrone, campione del mondo di gelateria e pasticciere, Lorenzo Coletta di 2 night, Gioia Saitta (puntarella rossa) e blogger di settore.

Durante l’evento è prevista un’area di Natale con degustazioni dolci e salate per adulti e bambini (MERAKI E WOODS), un set fotografico di Natale a cura di Noemi Proietti e lo shopping eco- sostenibile di Soap on the road.

Location di questa terza edizione (dopo il Mercato Primavera ed il Cinema Broadway) il teatro del PioXII: un’importante struttura del territorio.

A “fare” scuola oggi, attraverso memorie e ricordi condivisi, i Maristi, che anticiperanno le novità dedicate al nuovo polo sportivo del 2023.

L’appuntamento per tutti, ad entrata libera, è previsto Giovedì 22 Dicembre dalle 17:00 alle 20:00 Teatro Pio XII in Via Casilina 767, Roma.