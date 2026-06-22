Prenestino, lanciano frutta e verdura contro un bar: denunciata baby-gang di studenti

Un bizzarro quanto pericoloso passatempo estivo che si è concluso nella notte con una denuncia formale alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Sei ragazzi romani, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati fermati e identificati dai Carabinieri della Capitale con l’accusa di getto pericoloso di cose in concorso.

Il gruppo di adolescenti – tutti studenti, di buona famiglia e fino a ieri perfettamente incensurati – aveva trasformato la finestra di un appartamento privato in una sorta di postazione di tiro, prendendo di mira le attività commerciali della zona.

Il tiro a segno notturno su via dell’Acqua Bullicante

La vicenda si è consumata nel cuore di via dell’Acqua Bullicante, una delle arterie principali del quadrante di Roma Est.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, i sei giovani si erano riuniti all’interno di un’abitazione e, approfittando del buio, avevano iniziato a bersagliare la strada sottostante.

Nel mirino della baby-gang è finito in particolare un bar della via. I ragazzi hanno iniziato a lanciare ripetutamente e con forza frutta e ortaggi di ogni tipo, cercando di centrare le vetrine d’ingresso e i tavolini posizionati nel dehors esterno del locale, dove a quell’ora si trovavano ancora diversi clienti.

L’intervento dei Carabinieri evita il peggio

I continui impatti e il timore che il lancio potesse ferire qualcuno o distruggere le strutture esterne hanno spinto i presenti a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza 112.

L’arrivo tempestivo delle gazzelle dei Carabinieri ha permesso di interrompere immediatamente il tiro a segno.

I militari hanno individuato l’appartamento da cui partivano i lanci e hanno bloccato i sei minorenni prima che la situazione potesse provocare feriti tra i passanti o danni strutturali importanti all’esercizio commerciale.

I giovani, visibilmente spaventati una volta comparsa la divisa, non hanno saputo fornire alcuna spiegazione logica al loro gesto, derubricato a una bravata o a un gioco per ingannare la noia.

Dopo le procedure di rito e la denuncia, i sei studenti sono stati riaffidati ai rispettivi genitori, chiamati ora a rispondere dei danni e della condotta dei figli.

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