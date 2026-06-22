Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: , | Quartiere:

Prenestino, lanciano frutta e verdura contro un bar: denunciata baby-gang di studenti

Il blitz dei Carabinieri blocca sei minorenni tra i 15 e i 17 anni

Giorgio Terra - 22 Giugno 2026

Un bizzarro quanto pericoloso passatempo estivo che si è concluso nella notte con una denuncia formale alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Sei ragazzi romani, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati fermati e identificati dai Carabinieri della Capitale con l’accusa di getto pericoloso di cose in concorso.

Il gruppo di adolescenti – tutti studenti, di buona famiglia e fino a ieri perfettamente incensurati – aveva trasformato la finestra di un appartamento privato in una sorta di postazione di tiro, prendendo di mira le attività commerciali della zona.

Il tiro a segno notturno su via dell’Acqua Bullicante

La vicenda si è consumata nel cuore di via dell’Acqua Bullicante, una delle arterie principali del quadrante di Roma Est.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, i sei giovani si erano riuniti all’interno di un’abitazione e, approfittando del buio, avevano iniziato a bersagliare la strada sottostante.

Nel mirino della baby-gang è finito in particolare un bar della via. I ragazzi hanno iniziato a lanciare ripetutamente e con forza frutta e ortaggi di ogni tipo, cercando di centrare le vetrine d’ingresso e i tavolini posizionati nel dehors esterno del locale, dove a quell’ora si trovavano ancora diversi clienti.

L’intervento dei Carabinieri evita il peggio

I continui impatti e il timore che il lancio potesse ferire qualcuno o distruggere le strutture esterne hanno spinto i presenti a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza 112.

L’arrivo tempestivo delle gazzelle dei Carabinieri ha permesso di interrompere immediatamente il tiro a segno.

I militari hanno individuato l’appartamento da cui partivano i lanci e hanno bloccato i sei minorenni prima che la situazione potesse provocare feriti tra i passanti o danni strutturali importanti all’esercizio commerciale.

I giovani, visibilmente spaventati una volta comparsa la divisa, non hanno saputo fornire alcuna spiegazione logica al loro gesto, derubricato a una bravata o a un gioco per ingannare la noia.

Dopo le procedure di rito e la denuncia, i sei studenti sono stati riaffidati ai rispettivi genitori, chiamati ora a rispondere dei danni e della condotta dei figli.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati