Presentato il progetto “Grande MAXXI”

Illustrato il progetto “Grande MAXXI”, presso il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, alla presenza dei ministri della Cultura, Dario Franceschini, della Difesa, Lorenzo Guerini, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovanni, e del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – .

ll Museo si amplierà con un progetto di rigenerazione urbana da 15mln. di euro, che aggiungerà un nuovo edificio al complesso ideato da Zaha Hadid. A cedere le ulteriori aree che consentiranno la realizzazione del progetto, uno dei 38 del piano investimenti culturali da 200mln, sarà il Ministero della Difesa.

La presidente della Fondazione che gestisce il museo, Giovanna Melandri, ha comunicato il lancio di un concorso di idee per la realizzazione della nuova ala. I progetti andranno presentati entro metà maggio, il 10 giugno verrà comunicato il vincitore.

«Roma Capitale entrerà a far parte della Fondazione Maxxi – ha dichiarato il sindaco Gualtieri – mi sembra doveroso ed utile per il museo e per Roma rafforzare la collaborazione con questo polo di eccellenza. Con il nuovo progetto questo luogo si candida ad essere un nuovo polo di rigenerazione urbana, sarà un hub innovativo dove arte, scienza e tecnica si incrociano».