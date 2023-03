Presentazione delle iniziative per il Centenario della nascita di Italo Calvino

Italo Calvino 1923-2023

Il Laboratorio Calvino (Sapienza Università di Roma, Università degli studi di Milano e di Milano Bicocca, University of Oxford) diretto da Laura Di Nicola con Mario Barenghi, Bruno Falcetto, Martin McLaughlin, in collaborazione con il Comitato Promotore per le Celebrazioni del Centenario, la Biblioteca nazionale centrale di Roma, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma Capitale, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori Giovedì 2 marzo alle ore 16 presso la Casa delle Letterature dell’Istituzione Centri culturali di Roma Capitale (Piazza dell’Orologio, 3) presenta le iniziative per il Centenario della nascita di Italo Calvino.

Saluti di Giovanna Calvino, Presidente del Comitato promotore per le Celebrazioni

Interverranno

Miguel Gotor (Assessore alla Cultura di Roma Capitale), Stefano Campagnolo (Direttore Biblioteca nazionale centrale di Roma),Tommaso Giordano (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Marta Inversini (Direttrice Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori), Laura Di Nicola (Direttrice del Laboratorio Calvino – Sapienza Università di Roma)

L’iniziativa verrà trasmessa anche in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Biblioteche di Roma e sulla pagina Facebook di Casa delle Letterature.

Verranno annunciate le seguenti attività

Enciclopedia Calvino. Incontri seminariali di discussione (una prima serie dal 9 marzo al 1° giugno 2023), per confrontare studiosi e lettori del mondo delle biblioteche, delle scuole, delle università, a cura del Laboratorio Calvino in collaborazione con Biblioteca nazionale centrale di Roma, Luiss, Roma Tre, Tor Vergata, Lumsa, con il patrocinio ADI (Associazione degli Italianisti) e MOD (Società italiana per lo studio della modernità letteraria). A partire dagli scaffali della biblioteca d’autore, depositata presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma, e attraverso un dialogo fra specialisti di settori diversi, si intende lanciare un grande progetto scientifico. L’opera di Calvino sarà interrogata in rapporto con l’arte, le scienze sociali, le scienze naturali, la matematica, l’architettura, il cinema, la geografia, la psicoanalisi, la musica, i saperi su cui Calvino basa le possibilità di leggere e raccontare il mondo.

Pluralità, coesione, metamorfosi. Calvino guarda il mondo. Convegno internazionale, 19-21 ottobre 2023, a Roma, a cura del Laboratorio Calvino (Sapienza Università di Roma) e della Biblioteca nazionale centrale di Roma (che conserva la Sala Calvino). Il convegno intende discutere in una prospettiva interdisciplinare l’opera di Italo Calvino e coinvolgerà esperti di letteratura, appartenenti a diverse generazioni di studiosi, ma anche scienziati, storici, antropologi, studiosi di architettura e di arti visuali.

Qui e altrove. Un esteso programma internazionale, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ad aprire le celebrazioni nel giorno e nel luogo della nascita il 15 ottobre 2023 l’Ambasciata d’Italia a Cuba prevede l’inaugurazione delle attività proprio a Santiago de Las Vegas, nella casa in cui Calvino è nato. Un centenario che ripercorre i luoghi di Calvino da Cuba, a Parigi, a New York e i suoi viaggi come promotore della cultura italiana nel mondo: Messico, Giappone, Stati Uniti, in Europa. La Mostra Calvino qui e altrove, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a cura del Laboratorio Calvino e di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, circolerà nel mondo in forma itinerante nella rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura.

Calvino per la scuola. Le attività pensate specificamente per il mondo della scuola saranno una iniziativa di lettura condivisa via web di racconti calviniani (in collaborazione con la casa editrice SanomaItalia e con l’Associazione Betwyll), conclusa da una giornata di riflessione sui risultati e sull’uso delle nuove tecnologie per la diffusione della lettura all’Università di Milano Bicocca, e un seminario per insegnanti nell’ambito del convegno romano Calvino guarda il mondo (nell’ottobre 2023); la giornata di studio L’esperienza dei libri. Calvino per la scuola, presso l’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (nel febbraio 2024).

Nuova collana di studi per rilanciare lo studio critico dell’opera di Calvino, con la collaborazione di Carocci Editore. Titolo più recente: Claudio Milanini, L’utopia discontinua. Saggi su Italo Calvino, nuova edizione rivista e accresciuta. Prossimo titolo: Francesca Rubini, Calvino nel mondo. Opere, lingue, paesi (1955-2020).

Un anno con Calvino accompagnerà l’anno del centenario, per rinnovare e allargare la platea dei lettori calviniani, con un appuntamento fisso mensile su “la Repubblica”.