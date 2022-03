Presto apertura Teatro Lazzaroni e Casa Bimbi a Cinecittà Est

“Nel ringraziare l’assessore alla #Cultura del Municipio VII che ha partecipato ai lavori della #Commissione Capitolina Cultura, siamo lieti di condividere il fruttuoso percorso che oggi ci porta a #rassicurare la #cittadinanza non solo sull’apertura per gli inizi di maggio del #Teatro di #VillaLazzaroni, ma anche sulla piu immediata apertura della #biblioteca Casa dei bimbi a #CinecittaEst”.

Cosi in una nota Erica Battaglia e Alessandro Luparelli, consiglieri comunali di Roma Capitale.

“A rassicurare e a dare tempi certi sul primo punto – aggiungono – e stato il Municipio VII ma anche i concessionari vincitori del bando di assegnazione che hanno lamentato pesanti #carenze ascrivibili alla scorsa esperienza amministrativa municipale, ovvero quadro elettrico mancante e non esistenza di collegamenti tra luci di regia e palco. Mancanze queste che hanno determinato #ritardi nell’apertura, certamente non ascrivibili alla loro volonta e a questa nuova stagione

politica. Sul secondo punto all’ordine del

giorno e stata invece la Direttrice di #Biblioteche di Roma, ospite gradita anche lei stamattina in Commissione, a fare chiarezza: la stessa ha dato date certe di riapertura sulla specifica biblioteca rivolta ai bambini e alle loro famiglie in #LargoZappala, ma ha dato informazioni anche sulla Biblioteca “#Raffaello” in zona capolinea #Anagnina #MetroA.

Questa biblioteca sara impreziosita di interventi volti al suo ampliamento e alla sua accezione di polo civico grazie ai fondi #Pnrr che, speriamo, siano inclusivi anche delle progettualita previste nei casali di Cinecitta Est. Seguiremo il corso di quanto esposto oggi e ci auguriamo anche di riprendere la progettualita di #TeatroNovecento, stabile interno all’ex Istituto Luce, di cui sono 5 anni che non si parla piu. Insomma, andiamo avanti con #fiducia, #trasparenza e #collaborazione”, conclude.