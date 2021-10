Primo incontro ufficiale tra il Sindaco Roberto Gualtieri ed il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi

Si è svolto il 26 ottobre pomeriggio il primo incontro ufficiale in Prefettura tra il Sindaco Roberto Gualtieri ed il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, per discutere alcuni temi centrali per la Capitale.

Durante il lungo e cordiale confronto tenutosi a Palazzo Valentini sono state condivise le principali linee d’azione che caratterizzeranno le relazioni istituzionali fra il Comune e la Prefettura, confermando la piena intesa sulla volontà di collaborare con rinnovato slancio alla realizzazione di incisivi interventi sul territorio per il contrasto all’illegalità ed al degrado urbano e assicurando il massimo impegno nell’attuazione di sinergie in materia di sicurezza urbana.

Sono state discusse anche le attività da realizzare per affrontare, fin da subito, alcune problematiche legate alla pulizia straordinaria della città.

Il Sindaco ed il Prefetto hanno inoltre condiviso l’importanza di rilanciare la positiva esperienza degli Osservatori territoriali per la sicurezza che consentono, replicando in ogni Municipio l’assetto del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, di intervenire sui territori secondo logiche di prossimità, con azioni più tempestive ed efficaci.