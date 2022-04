Primo Soccorso per il mio cane di Aldo Giovannella

Aldo Giovannella, medico veterinario da più di 30 anni.ha scritto in 22 mesi un libro che aspira ad essere il più completo sul “Primo Soccorso laico per il cane”.

Le oltre 400 pagine, accompagnate da più di 700 immagini a colori, spiegano passo dopo passo, ed in modo chiaro, le tecniche più appropriate di Primo Soccorso richieste durante un intervento. Un libro che nasce intende aiutare chi, desidera affrontare al meglio ogni tipo di emergenza per il suo Amato pet.

Il libro è il primo in Italia rivolto ai proprietari di cani che mostra in modo chiaro e dettagliato come effettuare un intervento di primo soccorso efficace. I pochi volumi disponibili attualmente sul mercato sono infatti estremamente generici (dedicati, per esempio, sia al cane sia al gatto) e centrati più sulla

salute generale degli animali che sulla gestione delle reali situazioni di emergenza o urgenza. Per la prima volta all’interno di un libro dedicato al primo soccorso del cane, vengono identificate con un codice a colori le differenti gravità di uno stato di sofferenza o di bisogno di un cane.

“Da sempre – afferma l’autore -ho vissuto il mio lavoro come un dono, una opportunità da far convivere con una forte passione, dove la fatica non è contemplata. Ogni pagina del mio libro rappresenta la mia lunga esperienza sul campo, che da oggi ho deciso di condividere con te. La mia storia in questo campo è lunga, infatti da oltre vent’anni organizzo corsi di primo soccorso per cani, sia per i professionisti del settore cinofilo che per i pet partner familiari”.

Per saperne di più: www.primosoccorsocane.it

Per contatti: info@primosoccorsocane.it